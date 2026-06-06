Moskva vidi pokušaje jermenskih vlasti da počine zločin protiv demokratije ograničavanjem učešća najvećih opozicionih snaga na izborima, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

- Svedoci smo pokušaja jermenskih vlasti da počine zločin protiv demokratije — da diskvalifikuju najveći opozicioni pokret Jaka Jermenija, a moguće i stranku Prosperitetna Jermenija, sa izbora - rekla je ona.

Kako je Zaharova napomenula, ako se donese odluka o zabrani izlaska na izbore opozicionih snaga, to će lišiti jermenske građane prava glasa i dovesti u pitanje legitimnost izbornog procesa.