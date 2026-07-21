Razlog nije slučajnost, već različita filozofija gradnje i upotreba otpornijih materijala.

Ključ je u bitumenu

Evropski putevi građeni su za klimu sa dugim zimama i čestim mrazevima. Koristi se mekši bitumen, koji sprečava pucanje kolovoza na niskim temperaturama, ali se na vrućini omekša i deformiše.

U Indiji se, međutim, koriste otpornije vrste bitumena - VG-30 i VG-40 - koje izdržavaju temperature kolovoza i preko 60°C. Na modernim autoputevima primenjuju se i polimerne mešavine ili dodaci gume, koji povećavaju elastičnost i otpornost na toplotu.

Različiti pristupi projektovanju

Indijski autoputevi, poput Delhi–Mumbaj i Mumbaj–Nagpur, projektovani su za visoke temperature tokom cele godine. Na mnogim deonicama koristi se betonski kolovoz, koji se ne deformiše ni pod ekstremnim vrućinama.

Evropska mreža, s druge strane, u velikoj meri potiče iz perioda kada su toplotni talasi bili retkost. Zamena postojećeg asfalta tvrđim materijalima nije jednostavna - putevi moraju da izdrže i hladne zime, pa kompromis između otpornosti i fleksibilnosti ostaje izazov.

Toplotni talas otkrio slabosti sistema

Ovog leta Danska, Švajcarska, Češka i Velika Britanija zabeležile su rekordne temperature. U Nemačkoj je tramvajski saobraćaj obustavljen jer se bitumen oko šina rastopio i ugrozio skretnice. U Francuskoj su se pojavili kolotrazi i neravnine, a rastopljeni asfalt smanjio je prijanjanje pneumatika.

Vrućine pogađaju i zdravstvo

Bolnice širom Evrope prijavljuju porast slučajeva toplotnih udara, dehidratacije i pogoršanja hroničnih bolesti. Mnoge ustanove nisu projektovane za ovako visoke temperature, pa se suočavaju sa pregrevanjem prostorija i kvarovima medicinske opreme.

Budućnost evropske infrastrukture

Stručnjaci upozoravaju da će evropske zemlje morati da prilagode puteve, železnicu i zgrade novim klimatskim uslovima. Ulaganje u otpornije materijale, pametne kolovoze i bolju ventilaciju postaje nužnost - jer ono što je nekada bilo „izuzetak“, sada postaje nova realnost, prenosi eupravozato.