Bivši direktor britanske Tajne obaveštajne službe (MI6), ser Aleks Janger (Alex Younger), preminuo je u 62. godini nakon borbe sa rakom, a britanski premijer Kir Starmer i druge visoke ličnosti predvodili su počast "njegovoj posvećenosti zaštiti zemlje", piše britanski Dejli star.

Aleks Janger, bio je na čelu britanske tajne obaveštajne službe, poznate i kao MI6, od 2014. do 2020. godine.

Britanski premijer je, izražavajući saučešće, izjavio:

- Bio sam tužan kada sam saznao za smrt ser Aleksa Jangera. Ser Aleks Janger je vodio primeren život i karijeru, na kraju služeći kao šef Tajne obaveštajne službe od 2014. do 2020. godine. Pamtiće ga mnogi ministri, kolege, prijatelji i porodica po njegovoj najvećoj posvećenosti britanskom javnom životu i zaštiti naše nacije. Moje misli su sa njegovom porodicom u ovom teškom trenutku.

Ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Ivet Kuper je izrazila da je duboko ožalošćena smrću Aleksa Jangera.

- Njegova posvećenost, integritet i izvanredno vođstvo kao šefa MI6 čuvali su nas sve bezbednim, a zemlja mu duguje ogromnu zahvalnost. Želela bih da izrazim naše najdublje saučešće njegovoj porodici i prijateljima u ovom neverovatno teškom trenutku.“

Blez Metreveli, sadašnji šef MI6, objavio je juče: „Sa ogromnom tugom delim vest da je bivši šef MI6 Ser Aleks Janger danas preminuo nakon što se neko vreme borio sa rakom. Aleks je otelotvorio vrednosti moje službe: integritet, hrabrost, kreativnost i poštovanje. Sećamo se Aleksove duboke posvećenosti javnoj službi i bezbednosti Ujedinjenog Kraljevstva. On je dao trajan i prepoznatljiv doprinos našoj zemlji, a zapravo i globalnoj bezbednosti.“ Danas su moje misli i misli celog MI6 sa Aleksovim voljenima.“

Dejvid Kameron, koji je bio premijer kada je Ser Aleks preuzeo kormilo MI6, izrazio je šok zbog „strašne vesti koja me je zaista potresla“.

- Zbog prirode svog posla, malo ko u potpunosti razume službu i žrtvu koju su podneli oni koji rade u našim obaveštajnim i bezbednosnim službama – ali, nema sumnje, Aleks je učinio našu zemlju bezbednijim mestom i svi mu dugujemo ogromnu zahvalnost za to. Imao sam čast da nastavim da radim sa Aleksom i da ostanem dobri prijatelji nakon što smo obojica napustili funkciju; strašno će mi nedostajati. Bio je izvanredan čovek – izuzetno stručan i pronicljiv, ali i tako fantastično društvo i zabavno je bilo biti sa njim. Ljubazan, pažljiv; dobar čovek u svakom smislu. U vreme kada je naš svet sve konfrontacioniji, nestabilniji i, iskreno, opasniji, njegova stručnost i velika mudrost će nam duboko nedostajati - rekao je on.

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