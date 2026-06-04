Sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog bio bi odličan razvoj događaja, izjavio je američki lider Donald Tramp.

"Mislim da bi bilo odlično da se sastanu", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući.

On je naveo da ga razgovori o mogućnosti takvog sastanka raduju.

Ranije u četvrtak Vladimir Zelenski je na svom sajtu objavio pismo u kojem je predložio predsedniku Rusije Vladimiru Putinu da održe sastanak u trećoj zemlji.

Kao opcije je naveo Švajcarsku, Tursku i zemlje arapskog sveta.