Bivši nemački kancelar Gerhard Šreder jedan je od najboljih državnika u Evropi, prema rečima ruskog predsednika Vladimira Putina.

Prema njegovim rečima, izrečenim na sastanku sa šefovima međunarodnih novinskih agencija, Šreder ima svoj stav i hrabrost da taj stav brani.

- On je nemački državnik, i jedan od najboljih, po mom mišljenju... Malo je političara u Evropi sa takvim kvalitetima ovih dana - rekao je Putin.

Ranije je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio da Kremlj pozitivno gleda na Šrederovu posetu Rusiji.