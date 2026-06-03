Za neke je to samo uspomena iz vremena Jugoslavije, dok drugi ni ne slute da bi upravo taj goblen mogao da vredi pravo malo bogatstvo.

Mnogi su navikli da ovaj goblen vide iznad troseda, u hodnicima ili spavaćim sobama roditelja i baka. Toliko je prisutan da ga većina više ni ne primećuje.

Međutim, tržište starina poslednjih godina pokazalo je da pojedini primerci "Kosovke devojke" postižu iznenađujuće visoke cene.

Na oglasima se mogu pronaći za nekoliko desetina evra, ali pojedini kolekcionari za najvrednije primerke izdvajaju i više od 1.000 evra.

Nije svaki goblen jednako vredan.

Najčešći primerci prodaju se za između 50 i 150 evra, naročito ako su manjih dimenzija ili bez originalnog rama.

Kvalitetnije urađeni gobleni, sa očuvanim detaljima i dekorativnim okvirima, često dostižu cenu od 150 do 350 evra.

Najveću vrednost imaju veliki formati, izuzetno precizna izrada i takozvani sitan bod, koji zahteva mnogo više vremena i veštine.

Posebno su cenjeni originalni Vilerovi gobleni, poznati po vrhunskom kvalitetu, finim prelazima boja i detaljima koji podsećaju na umetničke slike.

Kada se takav goblen sačuva u odličnom stanju i nalazi u masivnom ili ručno rađenom ramu, njegova cena može da dostigne 700 evra, a u pojedinim slučajevima i da premaši 1.000 evra.

Zbog toga mnogi tek nakon pregleda oglasa shvate da predmet koji su smatrali običnim ukrasom zapravo ima značajnu tržišnu vrednost.

"Kosovka devojka" tako ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola nekadašnjih domova, ali i predmet koji danas sve češće privlači pažnju kolekcionara, ljubitelja starina i onih koji u svojim kućama možda već godinama čuvaju vredan komad prošlosti, a da toga nisu ni svesni.