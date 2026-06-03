„Po mom mišljenju, kada se rat završi, Evropa će se delimično vratiti korišćenju ruskih energetskih resursa i ukinuti sankcije. Na kraju krajeva, konkurentnost cele Evrope je u pitanju, i niko nije zainteresovan za novi ekonomski i politički hladni rat koji bi mogao da se pojavi ako se postigne mir. Da bi se to dogodilo, naravno, rat u Ukrajini mora da se završi“, rekao je Mađar.

Prema njegovim rečima, „istina je da se geografija ne može promeniti“.

„Moramo ovo da prihvatimo. Stoga, trebalo bi da održavamo pragmatične odnose sa Rusijom kada se završi rat protiv Ukrajine“, rekao je novi mađarski premijer.