Predsednik Francuske Emanuel Makron zatražio je od francuske udarne grupe predvođene nosačem aviona „Šarl de Gol“ da prati situaciju u Ukrajini i prikuplja podatke o kretanju snaga u zoni sukoba, otkrio je komandant te formacije, admiral Tibo Odo de Poses.



Francuski nosač aviona tada se nalazio na Bliskom istoku, zvanično radi zaštite francuskih vojnika raspoređenih u regionu, ali se njegova misija nije završavala na tom zadatku. Grupa je po Makronovom nalogu pratila i razvoj događaja u Ukrajini, kao i izraelske operacije u Libanu.

Pratili taktičko i operativno kretanje snaga

„On je od nas zatražio da nastavimo zadatke procene situacije na kriznim ratištima, posebno kada je reč o Ukrajini, ali i o operacijama koje Izrael sprovodi u Libanu“, rekao je admiral za francuski list Žurnal di dimanš.

Na pitanje šta su konkretno podrazumevali ti zadaci, francuski komandant odgovorio je da je grupa pratila taktička i operativna kretanja vojnih snaga prisutnih u zonama sukoba.

Prema njegovim rečima, prikupljeni podaci prosleđivani su nadležnima radi analize situacije i donošenja odluka. Admiral nije precizirao kakve su odluke razmatrane, kome su tačno informacije dostavljane niti na koji način je udarna grupa francuskog nosača pratila dešavanja u Ukrajini.

Nosač se vratio u Francusku

Francuski list Parizijen ranije je tokom jula objavio da se nosač aviona „Šarl de Gol“ vratio u svoju matičnu luku u Francuskoj.

Izjava komandanta pokazuje da je francuska pomorska grupa tokom boravka na Bliskom istoku imala znatno širi obaveštajni zadatak od zvanično istaknute zaštite francuskih snaga i da je istovremeno nadzirala dva ključna krizna područja – rat u Ukrajini i izraelske vojne operacije u Libanu.