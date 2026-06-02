Prema kancelariji američkog tužioca, tunel je izlazio u lažnu prodavnicu u Otaj Mesi pod nazivom „Buy 4 Less“, koju su istražitelji nadgledali od decembra „zbog sumnjivih aktivnosti“.

Istražitelji su redovno viđali grupu navodnih zaposlenih u i oko prodavnice, iako „lokacija nije izgledala kao uobičajena maloprodajna radnja“ i imala je „minimalan protok kupaca koji ulaze i izlaze iz prodavnice Buy 4 Less“, navodi kancelarija američkog tužioca.

Prošlog petka, agenti su zaustavili kombi i dva kamiona koja su ili napustila prodavnicu Buy 4 Less ili primila teret od vozila koje je prethodno napustilo prodavnicu.

U tri vozila, agenti su pronašli tonu kokaina u više od 850 paketa, saopštila je kancelarija američkog tužioca.

Prodavnica Buy 4 Less je pretresena, pri čemu je otkriven izlaz tunela koji je bio skriven ispod poda jednog skladišnog prostora.

Tokom pretresa koji je izvršen u subotu, zvaničnici su zaplenili i četiri metka, tri mobilna telefona, bankovne kartice, DVR uređaj i 24 doze metamfetamina saopštila je Meksička mornarica.

Kancelarija američkog tužioca navela je da je tunel dubok oko 16 metara i da se proteže oko 324 metara od prodavnice do granice SAD-Meksiko, a zatim se procenjuje da se nastavlja još oko 243 metara do ulazne tačke. Pristup tunelu je moguć pomoću „sofisticiranog hidrauličnog lifta“, a tunel je opremljen električnom energijom i ventilacijom, naveli su tužioci.

U ovom slučaju su optužena dva muškarca iz San Dijega (29 i 32 godine) i dva iz Meksika (18 i 26 godina).

Tužioci kažu da su optuženi viđeni kako upravljaju spornim vozilima pre nego što su zaustavljeni od strane agenata. Ako budu osuđeni, četiri optužena mogu dobiti doživotnu zatvorsku kaznu i novčanu kaznu od 10 miliona dolara.