Kada jednom uđu, često ne mogu da pronađu izlaz, pa satima udaraju u staklo i stvaraju nervozu ukućanima.

Mnogi ljudi ne žele da ubijaju insekte, ali istovremeno žele da ih bezbedno udalje iz svog doma. Upravo zato jedan jednostavan trik sa praznom kutijom šibica postaje sve popularniji.

Klasična metoda ima nekoliko mana

Najpoznatiji način za hvatanje insekata podrazumeva korišćenje čaše ili šolje i lista papira. Posuda se postavi preko insekta, a zatim se papir pažljivo podvuče ispod nje kako bi insekt ostao zarobljen.

Iako efikasna, ova metoda nije uvek praktična jer:

zahteva korišćenje obe ruke,

insekt može lako da pobegne,

postoji mogućnost da se slučajno povredi,

teško je istovremeno otvoriti prozor i držati posudu.

Trik sa kutijom šibica koji olakšava posao

Ako imate praznu kutiju šibica, nemojte je bacati. Ona može postati jednostavno sredstvo za bezbedno hvatanje insekata.

Kada osa, pčela ili muva slete na prozor ili zid, otvorite kutiju i pažljivo je postavite preko insekta. Zatim lagano zatvorite fioku kutije kako bi insekt ostao unutra.

Nakon toga bez problema možete otvoriti prozor i pustiti ga napolje jednostavnim otvaranjem kutije.

Zašto ovaj trik funkcioniše?

Prednost ove metode je što je brza, jednostavna i smanjuje rizik od uboda ili povređivanja insekta. Posebno je praktična za one koji žele humano da uklone pčele i ose iz doma.

Još bolje rezultate daju veće kutije šibica, poput onih koje se koriste za kamine, jer pružaju više prostora za bezbedno hvatanje.

Uz ovaj jednostavan trik, insekti mogu brzo napustiti vaš dom, a vi ćete izbeći stres, jurnjavu po prostoriji i nepotrebno ubijanje korisnih insekata.