Jedan od vođa studentsko-blokaderskih protesta u Novom Pazaru, Izet Rizović, poznat pod nadimkom “Hatab”, prijavljen je zbog nasilja nad bivšom suprugom i ozbiljnih pretnji koje su, prema navodima prijave, izrečene usred gradskog parka.

Kako se navodi, juče oko 16 časova u Policijskoj upravi Novi Pazar prijavljeno je da je Rizović otvorenom šakom udario bivšu suprugu u predelu lica, nakon čega joj je upućivao jezive pretnje.

Prema prijavi, izgovorio je reči: “Jebaću ti majku, doći ću da vas pobijem sve”, kao i druge pretnje uznemirujuće sadržine.

O slučaju je odmah obavešten dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva, dok je Rizović kasnije saslušan povodom prijavljenog incidenta.

Izet Rizović, poznat kao “Hatab”, javnosti je poznat kao jedan od učesnika studentskih blokada i protesta na teritoriji Novog Pazara. Takođe je učestvovao u incidentima ispred Državnog univerziteta u Novom Pazaru 29. jula 2025. godine, kada je došlo do sukoba sa policijskim službenicima.

Pored toga, bio je prisutan i na drugim blokadama organizovanim u gradu, uključujući i blokadu deponije “Golo brdo”.