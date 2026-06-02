"Razgovarao sam sa predsednikom Rusije i zahvalio mu na pozivu. Pozvao je da mi čestita rođendan. Razgovarali smo o poslovnim pitanjima i imali smo pozitivan razgovor", rekao je Pašinjan, prenosi Sputnjik.

Komentarišući izvoz jermenskih proizvoda u Rusiju, Pašinjan je napomenuo da bi najbolji korak bio ukidanje svih ograničenja na izvoz.

"Fitosanitarne mere uvek su bile prisutne i treba da budu prisutne. Zdravlje potrošača i kvalitet proizvoda su izuzetno važni", rekao je on i dodao da smatra da je ovo pitanje sada dobilo političku dimenziju.

Odgovarajući na pitanje novinara da li je pročitao rezoluciju koju su usvojili šefovi država četiri zemlje Evroazijske ekonomske unije o potrebi održavanja referenduma u ​​Jermeniji o njenom članstvu u evroazijskom udruženju, odnosno EU, Pašinjan je istakao da je ona veoma uravnotežena.

"Pročitao sam je. To je veoma uravnotežen tekst i ispostavlja se da naše kolege iz četiri zemlje Evroazijske ekonomske unije podržavaju ideju o održavanju referenduma u ​​Jermeniji o pristupanju Jermenije EU. Shvatate: dok Jermenija zapravo ne podnese zahtev EU za punopravno članstvo Evropske unije, jednostavno nema smisla za održavanje referenduma. Dok se to ne desi, neće biti referenduma. Čim se to desi, biće referenduma", objasnio je Pašinjan.

On je, takođe, obećao da će lično prisustvovati sledećem sastanku EAEU.

Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je juče sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinjanom.