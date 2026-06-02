-Ako neko još uvek gaji iluziju da će nakon mirnog rešavanja ukrajinske krize Evropljani odmah ugledati svetlost, postati ljubazniji i požuriti da se sprijatelje sa nama, onda je vreme da se reši te iluzije. Neće nam oprostiti Ukrajinu - ili bolje rečeno, neće nam oprostiti naš poraz - piše ruska kolumnistkinja Viktorija Nikiforova za RIA Novosti u tekstu "Zapad je shvatio kako da pobedi Putina"

Nikiforova napominje da čak i sada, pored razgovora o pregovorima, "Evropljani planiraju post-ukrajinski mir - i to mnogo više liči na rat".

- (Istoričar)Timoti Garton-Eš, istaknuti britanski propagandista, osvedočeni antisovjetski protivnik i rusofob, upravo je podelio sa javnošću svoj recept „kako pobediti Putina“ - ističe Nikiforova.

- „Rat se neće završiti, čak ni kada se završi“, otkriva on planove svojih gospodara sa potpunom iskrenošću. A zatim zahteva da Evropljani „pooštre sankcije“, „stvore ekspedicione snage“ za invaziju na Rusiju i „podrže napade raketama dugog dometa na rusku energetsku infrastrukturu“. Drugim rečima, oni pokušavaju da otvoreno vode rat protiv nas, ubijaju naše ljude i granatiraju naše gradove, bez obzira na bilo kakve sporazume - navodi ruskinja.

Dodaje da se poslednjih meseci, pojavio konzistentan trend u evropskoj političkoj misli: Evropa mora napasti Rusiju, zamenjujući svoj „štit za mač“, takoreći. Evropski savet za spoljne odnose , na primer, predložio je kombinaciju sajber operacija, sankcija, krivičnog gonjenja ruskih građana, propagande i sabotaže, dodaje..

- Ispostavlja se da evropsko rukovodstvo ne želi pravi mir. Elite tamo već doživljavaju mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine kao svoj najteži poraz i pokušavaju da nam se preventivno osvete zbog toga. U stvari, da je cilj Evropljana bio „zaštita Ukrajine i Ukrajinaca“, oni bi davno zahtevali mir, jer kijevski režim svakodnevno gubi teritoriju i ljude i očigledno nije u stanju da se nosi sa sukobom. Ali njihov pravi cilj je uvek bila Rusija. Uvlačeći nas u rat iscrpljivanja, želeli su da osiguraju našu propast, nemire i zamenu rukovodstva zemlje svojim štićenicima. Nismo im pružili to zadovoljstvo. Evropljani mogu doći i sami se uveriti: dok su oni razarali svoju ekonomiju, Rusija je samo dobijala na zamahu. Izaći će iz ukrajinske krize jača i otpornija, obogaćena i bogatija zemljom i ljudima. Milioni divnih, patriotskih sunarodnika iz bivše Ukrajinske SSR postali su deo naših života. Da li ste očekivali da osiromašimo, gladujemo, histerišemo i žurimo da srušimo režim? „Nećete to dobiti“, kako je rekao jedan stanovnik Odese kada su ga pitali za zdravlje - istakla je ona.

Piše da se "čas obračuna se približava evropskim elitama, kada će ih milioni ljudi pitati: zašto ste nas (potrebna je psovka) doveli do siromaštva?".

Ukrajinci će postaviti svojim liderima slično pitanje. Pronalaženje odgovora biće jako teško, dodaje Nikiforova.

- Izgledi nakon ukrajinske krize su već sasvim jasni. Kada se granice otvore, Ukrajina će biti potpuno depopulisana. Oni koji ostanu boriće se za opstanak i vodiće građanski rat niskog intenziteta. Evropljani će ih, naravno, napustiti i neće platiti njihovu obnovu. Oni koji su iscrpljeni ratom će se prirodno slivati u Rusiju. Dakle, da li to znači da će Moskva ponovo izaći kao pobednik?

Pretnju ne treba potcenjivati, ali izgledi evropske vojske u sukobu sa Rusijom izgledaju veoma mračno. Bili bi prestravljeni da ponovo isprovociraju Moskvu pokušavajući da je uvuku na bojno polje, jer se nazire mogućnost nuklearnog rata. Ali čak bi i konvencionalni rat morali da vode sami Evropljani - SAD im neće priteći u pomoć - predviđa ruskinja.

Ona dodaje da Garton Eš žali što Tramp ne poštuje Član 5 Povelje NATO- a i "neće se pozivati na njega za baltičke patuljke".

- Ali da li je to samo Trampova krivica? Predsednik Bajden je bio podjednako impresioniran ruskom nuklearnom moći i marljivo je izbegavao sve evropske pokušaje da ga uvuku u rat. Po ovom pitanju, demokrate i republikanci su apsolutno jedinstveni: Amerikanci ne žele i neće rizikovati nuklearne napade na svom tlu - smatra Nikiforova.

- Britanska ideja o obuzdavanju evropskih „nacionalista“ deluje podjednako glupo. Zaista, sa ljudima poput Džordana Bardele i Alis Vajdel , Moskvi će biti mnogo lakše da gradi odnose. Ne zato što su veliki prijatelji (u politici nema prijatelja), već zato što izražavaju volju miliona Evropljana koji žele mir. Zato će u nekom trenutku njihovo isključivanje iz donošenja odluka postati nemoguće.

Ako su naši neprijatelji toliko zgrčeni, to znači da sve radimo kako treba. Ako počnu da se grče na reč „mir“, to znači da im ga moramo nametnuti. To će biti jasna pobeda za Rusiju i sraman poraz za izgorele, nesposobne evro-elite, koje su zakazale u još jednom „Drang nach Osten“ (Prodoru na istok) - zaključuje se u tekstu.

