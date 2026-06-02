Britanske vlasti navele su da je porodica vojnika obaveštena o tragičnom događaju, uz molbu da se poštuje njihova privatnost dok se javnosti ne saopšti više informacija.

Smrt vojnika potvrdio je u Donjem domu britanskog parlamenta ministar odbrane Džon Hili , izrazivši saučešće porodici, prijateljima i saborcima nastradalog.

"Naše misli su uz njegovu porodicu i jedinicu u ovom teškom trenutku", izjavio je ministar.

Britanske snage i dalje deluju u regionu u okviru operacije Šejder (Shader), čiji je cilj sprečavanje ponovnog jačanja takozvane Islamske države. Misija obuhvata obuku lokalnih bezbednosnih snaga, pružanje tehničke i medicinske podrške, kao i izviđačke i obaveštajne aktivnosti.

Okolnosti ove nesreće u Iraku trenutno istražuju nadležni organi. Uzrok smrti vojnika i detalji incidenta još nisu zvanično objavljeni, prenosi grčki portal Pronjuz.

Najnovije vesti o sukobu na Bliskom istoku možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO