Kako je saopštila Policijska uprava Šibensko-knin, zbog ovoga je priveden 29-godišnji muškarac čiji je pas američka akita napao policijskog psa.

Meštanin je na kraju uhapšen i optužen za oštećenje imovine na štetu Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, a prema krivičnoj prijavi, sve se dogodilo 28. maja, dok je policajac van službe šetao svog ljubimca.

Iznenada im se približila američka akita, koja je bila bez nadzora vlasnika. Policijski pas je povređen, a policija je potom "preduzela sve mere i radnje kako bi utvrdila identitet vlasnika psa napadača, koji je, po završetku istrage, uz izveštaj predat nadzorniku pritvora".

Njegova dalja sudbina je u rukama Opštinskog državnog tužilaštva Šibenika.