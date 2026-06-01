Javno-komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da da će danas zbog radova Elektrodistribucije Srbije bez vode ostati deo potrošača na Čukarici.

Kako se navodi u saopštenju, danas od 8.30 do 15 časova bez vode će u gradskoj opštini Čukarica ostati potrošači u Umci, u Ulici Milije Stanojlovića od broja 30 do kraja ulice, i u Ostružnici u Kosmajskoj ulici.

Bez vode ostaju potrošači zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Čukarica.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe i navode da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene auto-cisterne.

