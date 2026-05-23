Dok građani Srbije gledaju svakodnevni haos koji blokaderi prave po ulicama Beograda, hrvatski mediji pretvorili su proteste u glavnu vest dana i praktično otvoreno stali na stranu demonstranata.

Portali iz Zagreba gotovo sinhronizovano objavljuju dramatične naslove o „desetinama hiljada ljudi”, „ogromnim protestima” i navodnoj „okupaciji Beograda”, pokušavajući da stvore utisak potpune destabilizacije Srbije.

Ustaše opet pumpaju najjače!

Niko ne podržava blokadere kao ustaški mediji.

Tako hrvatski portali pišu da su „tisuće preplavile Beograd”, da je „policija okupirala Ćacilend”, kao i da su blokaderi navodno simbol „slobode”.

Posebno je zanimljivo što su upravo protesti protiv Srbije i Aleksandra Vučića postali centralna tema hrvatskih medija, dok se problemi u njihovoj zemlji gotovo potpuno guraju u drugi plan.

Građani Srbije sve češće upozoravaju da nije slučajno što hrvatski mediji gotovo navijački izveštavaju o blokaderima, pokušavajući da napumpaju broj okupljenih i predstave proteste kao istorijski događaj.

Upravo isti narativ već mesecima guraju i pojedini opozicioni i blokaderski mediji u Srbiji.

Od „reka ljudi”, preko dramatičnih naslova, do pokušaja izazivanja panike i stvaranja slike da je država pred kolapsom – matrica je gotovo identična.

Dok blokaderi provociraju policiju, uništavaju gradsku imovinu, napadaju novinare i prave haos po Beogradu, hrvatski mediji o tome gotovo da ne izveštavaju.

Umesto toga, fokus je isključivo na glorifikaciji protesta i pokušaju političkog pritiska na Srbiju.

Mnogi ocenjuju da ovakvo ponašanje dela hrvatskih medija jasno pokazuje koliko pojedinim strukturama smeta jaka i stabilna Srbija.

Jer kada blokaderi postanu glavna tema Zagreba, onda je jasno da cilj odavno nije studentski protest, već politički udar na državu.