Dok građani Srbije gledaju svakodnevni haos koji blokaderi prave po ulicama Beograda, hrvatski mediji pretvorili su proteste u glavnu vest dana i praktično otvoreno stali na stranu demonstranata.

Portali iz Zagreba gotovo sinhronizovano objavljuju dramatične naslove o „desetinama hiljada ljudi”, „ogromnim protestima” i navodnoj „okupaciji Beograda”, pokušavajući da stvore utisak potpune destabilizacije Srbije.

Tako hrvatski portali pišu da su „tisuće preplavile Beograd”, da je „policija okupirala Ćacilend”, kao i da su blokaderi navodno simbol „slobode”.

Posebno je zanimljivo što su upravo protesti protiv Srbije i Aleksandra Vučića postali centralna tema hrvatskih medija, dok se problemi u njihovoj zemlji gotovo potpuno guraju u drugi plan.

Građani Srbije sve češće upozoravaju da nije slučajno što hrvatski mediji gotovo navijački izveštavaju o blokaderima, pokušavajući da napumpaju broj okupljenih i predstave proteste kao istorijski događaj.

Upravo isti narativ već mesecima guraju i pojedini opozicioni i blokaderski mediji u Srbiji.

Od „reka ljudi”, preko dramatičnih naslova, do pokušaja izazivanja panike i stvaranja slike da je država pred kolapsom – matrica je gotovo identična.

Dok blokaderi provociraju policiju, uništavaju gradsku imovinu, napadaju novinare i prave haos po Beogradu, hrvatski mediji o tome gotovo da ne izveštavaju.

Umesto toga, fokus je isključivo na glorifikaciji protesta i pokušaju političkog pritiska na Srbiju.

Mnogi ocenjuju da ovakvo ponašanje dela hrvatskih medija jasno pokazuje koliko pojedinim strukturama smeta jaka i stabilna Srbija.

Jer kada blokaderi postanu glavna tema Zagreba, onda je jasno da cilj odavno nije studentski protest, već politički udar na državu.