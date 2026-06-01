U analizi satelitskih snimaka, koju je sproveo BBC Verify, Iran je od kraja februara gađao ključne vojne objekte u osam zemalja Bliskog istoka, pri čemu je pričinjena višemilionska šteta na najsavremenijim sistemima protivvazdušne odbrane, avionima za dopunu goriva u vazduhu i radarskoj opremi.

Teheran je ciljao američke baze i zajedničke vojne objekte kao odgovor na američko-izraelske napade širom Irana i Libana u poslednja tri meseca, a kako navode zvaničnici Pentagona, američke snage su od početka operacije "Epski Bes" pogodile više od 13.000 ciljeva u Iranu.

Iako je Bela kuća više puta soapštila da je iranska vojska skoro uništena, analitičari ocenjuju da šteta koja je vidljiva na američkim objektima ukazuje da su kontranapadi Teherana bili precizniji i obimniji nego što su američki zvaničnici ranije priznali.

Sjedinjene Američke Države su pokušale da ogranične satelitsku analizu sukoba zahtevajući od kompanije Planet da uvede "neodređeno" ograničenje na nove snimke Irana i većeg dela Bliskog istoka, a kompanija je potez opravdala rekavši da želi da osigura da "protivnički akteri za ciljanje savezničkog i NATO partnerskog osoblja i civila" ne iskoriste snimke, piše BBC.

BBC Verify je u svojoj analizi koristio satelitske snimke međunarodnih kompanija, zajedno sa starijim snimcima kompanije Planet kako bi pratio štetu koju su prouzrokovali iranski napadi na objektima u Saudijskog Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Kuvajtu, Iraku, Jordanu, Bahreinu i Omanu.

U analizi, navodi se da je šteta bila veća nego što se navodi u izveštajima, a pojedini analitičari procenjuju da je broj pogođenih baza čak 28.

Među oštećenom vrednom opremom bila su tri najsavremenija sistema protivbalističkih raketnih baterija u vazduhoplovnim bazama Al Ruvais i Al Sader u UAE i vazduhoplovnoj bazi Muvafak Salti u Jordanu.

Poznato je da SAD koriste samo osam baterija sistema za odbranu na velikim visinama (THAAD), koje su raspoređene u bazama širom sveta i čija proizvodnja košta oko milijardu dolara, a svakoj bateriji potrebna je posada od oko 100 vojnika da bi je koristili, dok presretači koje ispaljuje koštaju oko 12,7 miliona dolara po granati.

Viceadmiral Mark Melet, bivši komandant Irskih odbrambenih snaga, rekao je za BBC Verify da su baterije "veoma složene" regionalne odbrambene mreže koja se ne mogu "brzo ili lako zameniti".

Iranski napadi su takođe teško pogodili američke avione za dopunu goriva i nadzor u vazduhoplovnoj bazi Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, pokazuje stručna analiza satelitskih snimaka, sa jasno vidljivim oštećenim avionima i kraterima koji se dime.

Analitičar MAIAR-a je identifikovao jedan avion kao avion za nadzor E-3 Sentri, a američki mediji izvestili su da bi njegova zamena mogla da košta i do 700 miliona dolara.

Analitičari MAIAR-a su identifikovali uništene bunkere za skladištenje goriva, hangare za avione i smeštaj trupa na satelitskim snimcima baze, koja je više puta pogođena tokom iranskog napada na vazduhoplovnu bazu Ali Al Salem.

U kuvajtskom kampu Arifjan, obaveštajna kompanija za odbranu Džejns je identifikovala veliku štetu na hardveru za satelitsku komunikaciju.

Obim štete nanete američkim objektima je teško kvantifikovati, međutim prema proceni Pentagona, ukupni troškovi operacije Epski bes iznosi 29 milijardi dolara, pri čemu će veći deo toga verovatno biti potrošen na "troškove popravke ili zamene opreme" uništene u sukobu.

Izveštaj BBC-a je takođe otkrio da je najmanje 42 letelice, uključujući borbene avione F-15 i F-35, 24 drona MQ-9 Reaper i jedan jurišni avion A-10, uništeno ili oštećeno od februara.

U poređenju sa skupom opremom koju koristi američka vojska, Iran je navodno koristio jeftine, lako zamenljive dronove u svojim napadima na mete širom Bliskog istoka.

Stručnjaci koji su razgovarali sa BBC Verify rekli su da se iranska taktika razvijala tokom rata, prelazeći sa raširenih baražnih raketa koje su ciljale gradove i baze širom Bliskog istoka, na preciznije, usmerene napade.