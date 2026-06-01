Navodno je bik težak oko 1,5 tona pobegao svom vlasniku, nakon čega je životinja krenula u pravi pohod kroz naselje, piše San.

Snimak sa nadzorne kamere prikazuje šokantan incident u kojem smeđe-beli bik uleće u malu berbernicu u okrugu Sultanbejli, u Istanbulu, 27. maja.

Bik je probio izlog berbernice, primoravši sve unutra da panično pobegnu na sigurno.

Životinju je njen vlasnik kupio uoči Kurban-bajrama, islamskog praznika žrtvovanja, tokom kojeg porodice tradicionalno kolju stoku i dele meso rodbini, komšijama i ljudima kojima je pomoć potrebna. Bik se oslobodio i pojurio ulicama naselja pre nego što je stigao do berbernice.

Na snimku se vide mirni trenuci pre nego što je neočekivani posetilac iznenada uleteo u lokal, dok su zaposleni šišali mušterije. Odjednom je jedan čovek primetio bika koji se velikom brzinom približavao, a upravo kada su prisutni počeli da reaguju, životinja je provalila unutra.

Bik se okliznuo na pločicama, što je nekim uspaničenim mušterijama i zaposlenima dalo priliku da pobegnu, dok su se drugi povukli u zadnji deo lokala.

Vlasnik berbernice, Resit Koni, zahvalio je Bogu što niko nije ozbiljno povređen, uključujući i dečaka kojeg je zaštitio.

„Bik je došao iz donjeg dela naselja. Sedeo sam ovde kada je utrčao u našu radnju. Unutra su bili mušterije, među njima i jedno dete. Pokrio sam dete kako se ne bi uplašilo. Komadi stakla su mi se zabili u ruke. Imali smo sreće. Hvala Bogu. Povređen sam, ali smo uspeli da pobegnemo jer je bik pao na pod. Žrtveni bik se okliznuo i pao na komade stakla koji su bili po podu. Hvala Bogu da je pao unutra; imamo četiri stolice i sve četiri su bile zauzete mušterijama“, rekao je.

Srećom, razjarena životinja je promenila pravac i izašla iz radnje, ostavljajući za sobom prevrnute stolice, oštećenu berbersku opremu i razbacane delove inventara.

Prema navodima, bik je nakon toga nastavio da pravi haos po kraju, napadajući i svog vlasnika i meštane koji su pokušavali da ga obuzdaju.

Posle duže borbe da životinju stave pod kontrolu, stanovnici su bili primorani da pozovu opštinske službe, koje su na kraju uspele da uhvate bika i vrate ga vlasniku.