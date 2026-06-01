Iz Kabineta Milatovića je saopšeno da je odluka o dođeli Ordena predstavlja izraz najvišeg državnog poštovanja prema predsedniku Makronu za njegov lični doprinos jačanju odnosa Crne Gore i Francuske, podršku evropskoj perspektivi Crne Gore, kao i posvećenost vrednostima slobode, demokratije i evropskog jedinstva.

Navode da poseban značaj ovom događaju daje činjenica da je predsednik Makron ujedno i prvi predsednik Francuske koji dolazi u posetu Crnoj Gori. Predsednik Makron je i prvi lider jedne od pet stalnih članica Saveta bezbednosti UN-a koji dolazi u posetu Crnoj Gori.

"Njegova poseta, na poziv predsednika Milatovića, dolazi u trenutku kada je Crna Gora domaćin Samita Evropska unija i Zapadni Balkan, najvećeg diplomatskog događaja u savremenoj Crnoj Gori.

Domaćinstvo Samita potvrda je novog međunarodnog kredibiliteta Crne Gore i rezultat snažne diplomatske aktivnosti predsednika Milatovića. Tokom njegovog mandata, Crnu Goru posetilo je čak 14 lidera država članica Evropske unije, što jasno pokazuje da Crna Gora danas ima vidljiviju i snažniju poziciju na evropskoj sceni“, navode iz Kabineta crnogorskog predsednika.

Podsećaju da je Crna Gora u završnici evropskog puta i danas ravnopravno učestvuje u razgovorima o budućnosti Evropske unije.

"Upravo zato, Samit u Tivtu i poseta predsednika Makrona predstavljaju snažnu potvrdu cilja da Crna Gora do 2028. godine postane sledeća članica Evropske unije, navodi se u saopštenju i dodaje:

"Uručenje Ordena Crne Gore predsedniku Makronu predstavlja priznanje državniku koji je dao značajan doprinos jačanju prijateljstva dve zemlje i podršci evropskoj budućnosti Crne Gore. Orden Crne Gore dodeljuje se predsednicima država, suverenima i liderima međunarodnih organizacija za izuzetne zasluge i doprinos razvoju prijateljskih odnosa sa Crnom Gorom“.