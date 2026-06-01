"Bio sam uplašen jer smo tamo bili sami. Bili smo tamo dugo, voda se povukla, ali je bilo veoma hladno. Odlučili smo da puzeći pokušamo da izađemo", rekao je Mi Singfamalai (23) koji se oporavlja u bolnici za CNN.

Prolazeći kroz uske i opasne tunele, od kojih su neki bili potpuno potopljeni i dovoljno hladni da zahtevaju ronilačka odela, a drugi sa veoma malo kiseonika, muškarci su prešli oko 260 metara, od komore u kojoj su bili zarobljeni do izlaza iz pećine, što je udaljenost jednaka visini zgrade od 78 spratova.

"Nekad smo morali da ronimo, nekad da puzimo. Prolaz je bio jedva dovoljno širok za jednog čoveka", rekao je, dodajući da je na voda bila duboka najmanje jedan metar u pojedinim delovima pećine.

Spasioci su do grupe prvi put stigli u sredu, nedelju dana nakon što su ušli u pećinu u potrazi za zlatom i ostali zarobljeni usled obilnih kiša koje su poplavile podzemni sistem.

"Spavali smo zagrljeni, četvorica ili petorica zajedno. To nam je mnogo pomoglo jer nismo imali ćebad", rekao je Mi.

Jedan član grupe dan ranije je evakuisan uz pomoć multinacionalnog tima spasilaca i ronilačke opreme, dok su ostala četvorica čekala povoljnije uslove.

"Uvek sam verovao da ću preživeti. Morao sam ponovo da vidim majku i sestre. Kada smo izašli i videli ljude kako nas bodre, osećao sam se kao da sam dobio novi život", dodao je Mi.

Ovo je bio njegov prvi ulazak u pećinu koja se nalazi u blizini rudarskog područja kod sela Long Tieng, udaljenog nekoliko sati vožnje od najbližih gradova.

"Mi smo seljaci. Idemo u planine da bismo zaradili za život. Čuli smo da ima zlata, pa smo ušli u pećinu da ga tražimo. Onda je došla poplava i ostali smo zarobljeni", rekao je Mi.

On je zahvalio svima koji su učestvovali u spasilačkoj operaciji, u kojoj su bili angažovani ronioci iz više zemalja, pumpe za izbacivanje vode i teška mehanizacija za probijanje pristupnih puteva do udaljene lokacije.

Na pitanje da li bi ponovo ušao u pećinu, kratko je odgovorio: "Nikada".

Jedan od preživelih, Lam, poručio je da je izlazak iz pećine bio poput "druge šanse za život", dodajući da su dvojica članova zadobila povrede i upale, ali da se njihovo stanje popravlja uz terapiju.

Uprkos spasavanju petorice muškaraca, spasilačke ekipe i dalje tragaju za dvojicom nestalih za koje se veruje da su ušli u pećinski sistem pre spasene grupe, dok njihove porodice čekaju vesti u bazi spasilačke operacije.

Ronilački timovi, među kojima su i učesnici čuvene akcije spasavanja dečaka iz pećine na Tajlandu 2018. godine, nastavili su potragu u dubljim delovima sistema.

Prema rečima australijskog ronioca Džoša Ričardsa, preživeli su spasilačkim ekipama dali važne informacije o delovima pećine i ukazali na još jednu komoru u kojoj bi nestali mogli da pronađu utočište.

Potraga je trenutno obustavljena zbog novog rasta vodostaja izazvanog obilnim padavima, a istovremeno, spasioci u džungli iznad pećine otkrili su vertikalno okno duboko oko 100 metara za koje se nadaju da vodi ka delu sistema gde mogu da budu nestali muškarci.

Tajlandski ronilac Kengkard Bongkavong izjavio je da se trenutno prioritet daje ispumpavanju vode, blokiranju njenog dotoka i istraživanju novootkrivenog okna.

Ričards je ocenio da otkriće okna predstavlja značajan napredak jer bi moglo da obezbedi bezbedniji pristup unutrašnjosti pećine i omogući spasilačkim timovima da izbegnu izuzetno opasne poplavljene prolaze.

Neformalno iskopavanje zlata poslednjih godina postalo je čest izvor prihoda u udaljenim delovima Laosa, gde su mogućnosti za zaposlenje ograničene, prenosi Tanjug.