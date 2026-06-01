Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei ocenio je danas kao licemerno i nepromišljeno saopštenje Evropske unije u kojem se Iran krivi za korišćenje svog prava na samoodbranu od američke agresije pokrenute iz baza u susednim zemljama, prenosi Tanjug.

Kako je rekao, u pitanju je "školski primer selektivnog moralnog negodovanja".

"EU mora ostati verna vladavini prava i principima Povelje UN koje odavno tvrdi da poštuje. Mora prestati da udovoljava agresorima, a da krivi one koji odgovaraju na nezakonite napade", rekao je Bagei u objavi na društvenoj mreži Iks.

Naglasio je da iranski udari na te baze i sredstva koja se koriste za pokretanje nezakonitih napada na Iran predstavljaju zakonitu samoodbranu.

"Države imaju utvrđenu zakonsku obavezu da ne dozvole da se njihova teritorija ili sredstva koriste za invaziju na druge zemlje", zaključio je Bagei.

Evropska unija je u petak objavila saopštenje u kojem je "snažno osudila napad Irana na Kuvajt, kojim je prekršen suverenitet prema međunarodnom pravu" i izrazila svoju punu solidarnost sa Vladom i narodom Kuvajta.

"Takvi napadi predstavljaju ozbiljnu pretnju regionalnoj bezbednosti i stabilnosti", navedeno je u saopštenju EU.

Vlasti Kuvajta su dan pre toga optužile Iran za raketne i napade dronovima na svoju teritoriju, ocenivši ih kao "opasnu eskalaciju" i dodajući da takvi postupci narušavaju pokušaje stabilizacije regiona, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO