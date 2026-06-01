To su oni, zato ih građani Srbije i preziru. Ako ste sinoć ili jutros otvorili portale N1 i Nova S, mogli ste da vidite da se tek na šestom ili osmom mestu našla vest da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp podelio na svom profilu intervju srpskog lidera Aleksandra Vučića. I to nije bila glavna vest. Ta informacija našla se tek u petom pasusu teksta o tome da je Vučić dao intervju američkom portalu, navodi medijski analitičar Uroš Piper.

Piper ističe da je 13 godina radio kao agencijski novinar, a još tri godine na televiziji. Sa tim iskustvom, kako kaže, kolegama iz pomenutih medijskih kuća održao bi kratko predavanje.

To su morale da budu dve odvojene vesti. Jedna da je predsednik Srbije dao intervju američkom portalu, a druga da je predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp podelio tu informaciju, pokazujući koliki značaj pridaje intervjuu predsednika Srbije. Međutim, za N1 i Novu S to nije vest - rekao je Piper.

U svojoj analizi Piper navodi da je za ove medije vest kada se oglasi jedan od 720 članova Evropskog parlamenta.

- Onda se oglasi Sandro Goci, političar koji je promenio nekoliko država i vlada u kojima je bio savetnik, pa za N1 i Novu S to jeste vest. Jedan od 720 poslanika. Ili jedan kongresmen među stotinama drugih. Ali kada predsednik Amerike podeli intervju predsednika Srbije, to za njih nije vest. I zato ih građani preziru, kao što sam rekao na početku. I s pravom ih preziru. Još jednom su pokazali da ih ne interesuje ništa što je dobro za Srbiju. Da je bilo šta negativno, danima bi to vrteli. Ovako je vest skrajnuta u ćošak. Idemo dalje sa pljuvačinom i izmišljenim pričama. Ali, kao što uvek kažem, medijska odgovornost stiže, a sa njom i nove gazde. Pa ko ostane – ostane, ko ne – ne. Biro za nezaposlene nije daleko, snaći će se već - poručio je Piper.