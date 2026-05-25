Starović je ocenio da niko ne može u potpunosti da bude zadovoljan sadržinom pisma, ali da je važno da se o tome priča.

"Sama činjenica da imamo tu debatu, da se u tu debatu uključio i na samom vrhu nemački kancelar Fridrih Merc, govori o tome da su svi prepoznali potrebu da se metodologija proširenja EU menja, i to je samo po sebi dobro. Ako uđemo u sadržinu, naravno da niko ne može biti previše zadovoljan. Nisu čak u krajnjoj liniji zadovoljni ni sami Ukrajinci, koji u ovom predlogu možda vide degradaciju sa punopravnog članstva koje su očekivali i koje su im mnogi obećavali, na neku vrstu pridruženog članstva. Ne možemo, konkretno ni mi sa Zapadnog Balkana biti zadovoljni", objasnio je on gostujući na Pink TV.

Ministar je naveo da čvrsto veruje da će pre kraja 2026. godine debata koja je pokrenuta rezultirati novom metodologijom koja će za Srbiju biti bolja u odnosu na postojeću.

"Čvrsto verujem da će negde tokom ove godine, a pre kraja svakako 2026. godine, ta debata koja se vodi rezultirati konceptom nekakve nove metodologije koja će za nas svakako biti bolja u odnosu na postojeću. Svima je jasno da više ne može ovako da funkcioniše sistem proširenja gde je samo članstvo postavljeno kao nekakva pokretna meta", objasnio je Starović.

Prema njegovim rečima, važno je da na putu ka članstvu Srbija dobije konkretne koristi za svoje građane i privredu.

"Važno je da imamo neki princip gradualnosti, postepenosti, odnosno da na putu ka članstvu dobijamo konkretne koristi za naše građane i za našu privredu, i to je ono na čemu insistira i predsednik Vučić kada govori o potrebi da ostvarimo u punom smislu one četiri evropske slobode", poručio je Starović.

Ministar je naglasio da je tokom Samita u Skoplju istakao da nema više smisla da se odlaže ukidanje rominga za Zapadni Balkan, pogotovo nakon što je pristupanje zoni bez rominga odobreno Ukrajini i Moldaviji.