Oglas za prodaju kuće u Tarašu privukao je pažnju korisnika društvenih mreža, a mnogi smatraju da je cena više nego korektna za nekretninu u prirodnom okruženju.

Kuće u manjim mestima širom Srbije sve češće privlače pažnju kupaca koji žele da pobegnu od gradske gužve i pronađu mirnije mesto za život ili odmor. Jedan takav oglas nedavno je objavila i Nataša, koja prodaje kuću u selu Taraš po ceni od 26.000 evra.

Kako je navela u oglasu, kuća se nalazi na placu od 14 ari, a posebna prednost lokacije je blizina reke i mirno okruženje.

„Prodajem kuću u Tarašu, cena 26.000 evra. Vredi pogledati. Ako želite mir i reku u blizini, to je super lokacija. Plac 14 ari ukupno, sve sa kućom“, napisala je ona.

Oglas je izazvao brojne reakcije korisnika društvenih mreža. Jedan od njih pokušao je da pregovara oko cene i ponudio 16.000 evra.

„Ja nudim 16.000 evra. Voleo bih zbog lova, inače ne živim u Srbiji“, napisao je zainteresovani kupac.

Međutim, vlasnica nije prihvatila ponudu i kratko je odgovorila:

„Neki drugi put, hvala.“

U komentarima su se javili i brojni ljudi koji su pohvalili lokaciju i samu nekretninu.

„Srećna prodaja. Taraš je prelepo selo“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su istakli da kuća deluje lepo i da je priroda u tom kraju izuzetna.

„Baš lepa kuća i priroda vrh“, glasi jedan od komentara.

Bilo je i onih koji smatraju da je tražena cena sasvim opravdana.

„Sasvim korektna cena za ovaj raj, mir i prirodu“, poručio je jedan korisnik.

Taraš se nalazi u opštini Zrenjanin i poznat je po mirnom seoskom ambijentu, prirodnom okruženju i blizini reke Tamiš, zbog čega ga mnogi biraju za odmor, vikend boravak ili život daleko od gradske vreve.