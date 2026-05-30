Ti snimci osvajaju milione pregleda, a njihove autorke tvrde da su pronašle novi, poseban ukus koji svet još nije upoznao. U komentarima, međutim, vlada potpuno drugačija atmosfera.

"Devojko, to nije nikakva voćna voda — to je kompot"

Mnogi korisnici, naročito iz srednje i istočne Evrope, ne mogu da veruju šta gledaju. Tiktokerka pod imenom aleksandrags00 savršeno je sumirala osećaj koji dele milioni:

"Još jednom ako vidim američku influenserku koja je odjednom otkrila vodu od kuvanog voća, poludeću. Devojko, to nije nikakva voćna voda. To je kompot."

"Oni to pokazuju kao da su napravili neki eliksir života", dodala je.

Ispod snimka ubrzo se stvorila lavina komentara koji su dodatno raspalili raspravu.

"Pa oni su tek nedavno otkrili da se prozori otvaraju da bi se stan provetrio. Navodno jedna od najrazvijenijih zemalja", glasio je jedan od najdeljenih komentara.

Kompot — piće staro više od 700 godina

Ono što Amerikanke predstavljaju kao kulinarsku revoluciju, zapravo ima dugu i bogatu istoriju. Voćni kompot, uključujući i onaj od jagoda, poznat je u srednjoj i istočnoj Evropi već više od 700 godina. Iako naziv "kompot" potiče iz francuskog jezika, sam način kuvanja voća u vodi bio je rasprostranjem u ovim krajevima još od vremena Vizantijskog carstva, gde je kuvanje voća služilo pre svega njihovom konzerviranju.

Generacije baka širom Balkana, Rusije, Poljske i ostalih zemalja regiona kuvale su kompot kao svakodnevno osveženje — bez ikakve potrebe za TikTokom da bi ga prodale svetu.