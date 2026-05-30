Zaporoška nuklearna elektrana ostaje potencijalno najopasniji objekat u sukobima u Ukrajini, jer bi posledice napada ukrajinskih snaga na nju mogle da budu dugoročne i izuzetno razorne, izjavio je danas direktor Zaporoške nuklearne elektrane Jurij Černičuk.

"Zaporoška nuklearna elektrana je od prvog dana potencijalno najopasniji objekat oko kojeg se vode borbena dejstva, a oko kojeg ona ne bi smela da se vode. Zato, ako se uporedi napad na Donjeck i na Zaporošku elektranu, posledice, posebno dugoročne, bi bile potpuno različite. U velikom gradu bi moglo da pogine mnogo ljudi, infrastruktura bi bila uništena, to je tačno. Ali moguće radijacione posledice napada na nuklearnu elektranu, naravno, bile bi prisutne i trajale bi veoma dugo", rekao je Černičuk za TASS.

On je podsetio da se i danas osećaju negativne posledice havarije na Černobiljskoj nuklearnoj elektrani pre 40 godina, kao i nesreće u nuklearnoj elektrani Fukušima 1.

Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačev izjavio je ranije da je poslednji mesec obeležen "neviđenim brojem" napada ukrajinskih snaga na infrastrukturu Zaporoške elektrane i Energodara.

Prema njegovim rečima, u poslednjoj sedmici napadi su se dodatno intenzivirali, a u noći između 26. i 27. maja zabeležen je "rekord" sa više od 55 eksplozija. Kako je naveo, ukrajinske snage se, prema njegovim tvrdnjama, bave zastrašivanjem stanovništva i osoblja elektrane.