Kako danas prenosi BFM, mladi radnik preduzeća za javne građevinske radove (BTP) preminuo je u utorak nakon što mu je pozlilo dok je radio na gradilištu na krovu.

Prema prefekturi departmana Drom, koju je kontaktirao BFM, njegova smrt se povezuje sa hipertermijom, mada istražitelji pokušavaju da utvrde da li su i drugi faktori mogli da izazovu njegovu smrt.

Temperatura je dostigla 37,8 stepeni u Angulem-La Kuroni, obarajući temperaturni rekord za mesec maj u Francuskoj.

Narandžasti meteoalarm zbog vrućine trebalo bi da bude ukinut večeras u oblasti Loare i Atlantika.

Meteo-Frans prognozira kraj vrelog talasa za nedelju.