Institut za nemačku privredu analizirao je nemačke gradove.

Novo istraživanje Instituta za nemačku privredu uporedilo je kvalitet uslova života i dostupnost usluga u skoro 11.000 opština širom Nemačke. Rezultati pokazuju da gradovi iz istočne Nemačke češće postižu vrhunske ocene nego gradovi sa zapada zemlje, uprkos tome što južni deo Nemačke dominira samim vrhom liste.

Analizirali su više stvari

U istraživanju je analizirano 17 pokazatelja iz oblasti obrazovanja, zdravstva, mobilnosti, digitalne infrastrukture i slobodnog vremena. Među kriterijumima su bili dostupnost vrtića i škola, povezanost autoputevima, javnim prevozom i aerodromima, kao i pristup lekarima, apotekama, domovima za negu, pozorištima, muzejima i bazenima. U ocenjivanje su uključeni i kvalitet mobilne mreže i dostupnost brzog interneta.

Berlin se našao visoko na listi, zauzevši šesto mesto. Na sedmoj poziciji nalazi se saksonski grad Radebojil (Radebeul). Među najbolje ocenjenim manjim gradovima našao se i Fridrihsroda (Friedrichroda) u Tirinškoj šumi, koji je zauzeo deseto mesto na nacionalnom nivou.

Sa zapada zemlje, među najbolje rangiranima izdvojio se Memingen (Memmingen) u regiji Algau, koji je završio na petom mestu, piše Berliner Zeitung.

Haar je na prvom mestu

Prema podacima Instituta za nemačku privredu, prvo mesto zauzeo je grad Haar kod Minhena, koji je ocenjen kao najbolje opremljena lokalna zajednica u Nemačkoj kada je reč o lekarima, školama, brzom internetu i drugim važnim sadržajima

Haar je miran i veoma uređen gradić u saveznoj pokrajini Bavarska, smešten svega nekoliko kilometara istočno od Minhena. Upravo zbog blizine Minhena, ali i znatno mirnijeg načina života, Haar je godinama jedno od najpoželjnijih mesta za život u regionu.

Grad ima oko 20.000 stanovnika i poznat je po odličnoj infrastrukturi, visokim platama i veoma sigurnom okruženju. Mnogi ljudi koji rade u Minhenu odlučuju da žive upravo u Haaru jer nudi kombinaciju urbanog komfora i mirnijeg porodičnog života. Do centra Minhena stiže se veoma brzo zahvaljujući razvijenoj mreži gradskog i železničkog prevoza.

Haar je posebno cenjen među porodicama zbog velikog broja škola, vrtića i zelenih površina. Grad ima uređene parkove, biciklističke staze i sportske centre, a kvalitet vazduha i nivo buke su znatno bolji nego u velikim gradovima..

Veliki broj ljudi sa Balkana živi u Haaru

Ono što Haar izdvaja jeste i veoma razvijena zdravstvena infrastruktura. U blizini se nalazi veliki broj klinika i medicinskih centara, dok stanovnici imaju brz pristup svim važnim uslugama — od prodavnica i restorana do kulturnih sadržaja i sportskih objekata.

Iako je relativno mali grad, Haar ima međunarodnu zajednicu stanovnika, uključujući veliki broj ljudi sa Balkana. Zbog toga nije neobično čuti srpski jezik u prodavnicama, restoranima ili na ulici.

Troškovi života su visoki, kao i u ostatku područja oko Minhena, posebno kada je reč o cenama nekretnina i kirija. Ipak, prosečne plate i kvalitet života često opravdavaju te troškove, pa se Haar redovno nalazi pri vrhu različitih nemačkih lista najboljih mesta za život.