Muškarac iz Floride postao je viralan na internetu nakon što je pronašao milione dolara kako plutaju na plaži Loderdejl.

Čovek je ugledao crni paket kako pluta u vodi i odlučio da ga izvuče na obalu. Kada je to učinio, otkrio je gomile novca i belu supstancu, za koju mnogi sumnjaju da je droga. Video je postao viralan na internetu, a mnogi su reagovali na situaciju.

Sada već viralni video je podeljen internetom od strane više korisnika društvenih mreža. Na njemu se vidi muškarac iz Floride u crvenim kupaćim šorcevima kako vuče paket nazad na obalu.

Izvadio je paket i imao šta da vidi

U početku je bilo teško doneti ga na obalu, posebno zbog plime. Uz malu pomoć druge osobe, konačno je uspeo da ga izvadi iz vode.

Ubrzo nakon toga, video je prikazao lokalne vlasti koje su stigle na lice mesta sa policajcem koji je razgovarao sa čovekom. Kamera se polako pomerila na paket, u kojem su se videle gomile navodne droge i američkih dolara vidljivih kroz ambalažu.

Muškarac je odmah kontaktirao policiju nakon što ga je pronašao. Ali postojao je pravni razlog zašto je možda obavestio vlasti umesto da uzme novac za sebe.

Prema zvaničnoj veb stranici Senata Floride, svaka osoba koja pronađe izgubljenu ili napuštenu imovinu (na Floridi) mora to odmah prijaviti lokalnim organima reda. Ako to ne učine, počiniće krađu.

Ako se originalni vlasnik predmeta ne otkrije ili ne kontaktira, predmet će ili biti legalno vraćen pronalazaču ili će biti prodat na aukciji, piše Daily Dot.

Internet se usijao od komentara

Nakon viralnog trenutka, internet je prepun reakcija.

Forum na Reditu pod nazivom „Sips Tea“ dobio je 22 hiljade glasova i 4 hiljade komentara nakon objavljivanja priče na svom nalogu. Mnogi su podelili pomešana mišljenja o nalazu i tvrdili da je možda mogao da uzme nešto novca za sebe, a zatim da ga prijavi.

Ali drugi su branili postupke muškarca iz Floride, tvrdeći da je legalno postupio ispravno.

To je dovelo do podele na Reditovom forumu. Jedan korisnik Reditora je rekao: „Budimo realni prema svim ljudima koji objavljuju zašto ga nije zadržao.“