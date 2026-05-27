Albanac B.G. (46) uhapšen je u Ulcinju zbog sumnje da je ubio svoju nevenčanu suprugu D.N. (36), državljanku Albanije, a zatim zapalio kuću u kojoj su živeli.

Policija je saopštila da se zločin dogodio tokom noći u naselju Kodre. Telo žrtve je upućeno na obdukciju, dok se osumnjičeni sa opekotinama nalazi na lečenju u Kliničkom centru Crne Gore pod nadzorom policije.

Odeljenju bezbednosti Ulcinj prijavljeno je oko 00.30 časova da je u porodičnoj kući izbio požar. O događaju je obavešten Viši državni tužilac u Podgorici.



