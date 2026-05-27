Iz pritvora je juče na slobodu pušten konobar iz restorana na Senjaku, gde je 12. maja ubijen Aleksandar Nešović, poznat pod nadimkom Baja, saznaje „Alo!“.

Vuk Š, konobar koji je uhapšen nekoliko dana nakon ubistva, tereti se za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za pomaganje učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Prema rečima izvora bliskog istrazi, pritvor mu je prvobitno određen zbog opasnosti da bi mogao da utiče na svedoke.

- Kada se ti svedoci ispitaju, onda po službenoj dužnosti ta osoba bude puštena da se brani sa slobode - objašnjava sagovornik lista.

Istraga o ubistvu Aleksandra Nešovića se nastavlja, dok se Vuk Š. brani sa slobode.

BONUS VIDEO: