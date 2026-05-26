

Ipak, Vašington je istovremeno upozorio izraelske vlasti da ne izvode napade na Bejrut, zbog bojazni da bi takvi potezi mogli da ugroze pregovore sa Iranom.



Prema navodima izraelskog Kanala 12, američki ambasador Majk Hakabi u ponedeljak uveče obavestio je Belu kuću o izraelskim planovima za proširenje operacija u Libanu, nakon čega je iz Vašingtona stigla poruka "da ne ruše zgrade po Bejrutu".



Jedan visoki izraelski zvaničnik rekao je za Kanal 12 da ipak postoji saglasnost za izvođenje ciljanih udara i na teritoriji Bejruta ukoliko se pojavi odgovarajuća operativna prilika.



Izraelski javni servis Kan prenosi izjavu neimenovanog bezbednosnog zvaničnika koji smatra da bi ograničavanje operacija samo na jug Libana omogućilo Izraelskim odbrambenim snagama da nanesu štetu Hezbolahu, ali ne i da zaustave napade eksplozivnim dronovima, koji su jedan od glavnih razloga za intenziviranje sukoba.



"Moramo da učinimo mnogo više. Izraelski suverenitet se krši svakog dana. Izraelske odbrambene snage pokazuju značajnu uzdržanost jer deluju u skladu sa dogovorima sa SAD i libanskom vladom. Ne možemo da prihvatimo trenutnu realnost bez mogućnosti da odgovorimo", izjavio je visoki zvaničnik IDF.