Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je danas da je završio šestomesečni sistematski pregled i naveo da su rezultati pokazali da je njegovo zdravstveno stanje "savršeno".

"Upravo sam završio šestomesečni sistematski pregled u Vojnom medicinskom centru 'Volter Rid'. Sve je prošlo savršeno. Hvala sjajnim lekarima i osoblju! Vraćam se u Belu kuću", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tokom posete bolnici "Volter Rid" u oktobru 2025. godine, kada je podvrgnut detaljnoj kardiovaskularnoj dijagnostici, Tramp je rekao da test nije pokazao nikakve abnormalnosti, ali je kasnije rekao da žali što je otkrio rezultate pregleda jer je to izazvalo spekulacije o njegovom zdravlju, preneo je Rojters.

Nedavno su fotografije koje prikazuju modrice ili promenu boje na njegovim rukama pokrenule dodatna pitanja, navodi Rojters.

Tramp (79), čiji je rođendan 14. juna, postao je najstarija osoba koja je preuzela funkciju američkog predsednika kada je započeo svoj drugi mandat u januaru 2025. godine.