Međutim, rezultati ukazuju i na porast podrške kandidatu krajnje levice i lideru stranke Nepokorena Francuska (LFI) Žan-Liku Melanšonu koji bi mogao da preokrene predsedničku trku, prenosi briselski portal Politiko.

Prema rezultatima ankete Odokse, Bardela bi u drugom krugu predsedničkih izbora pobedio konzervativnog kandidata i bivšeg premijera Eduara Filipa sa razlikom od četiri odsto glasova - 52 prema 48 odsto.

Rezultati ankete potvrđuju značajan porast podrške za Melanšona koji bi u prvom krugu bio gotovo izjednačen sa Eduarom Filipom.

Mogućnost da se Melanšon izbori za ulazak u drugi izborni krug većina pristalica francuskog desnog centra i levog centra vidi kao ozbiljan problem, s obzirom da je prema rezultatima ankete Žan-Lik Melanšon uspešniji od kanidata krajnje desnice.

Anketa Odokse pokazala je da bi Melanšon osvojio 16 odsto glasova u prvom krugu, u odnosu na 12 odsto u sličnoj anketi sprovedenoj prošlog meseca, što ga je izjednačilo sa Filipom, koji je sa 21 odsto podrške pao na 17 odsto.

Rezultati pokazuju i da je Melanšon najpopularniji levičarski političar, ispred rivala kao što su bivši francuski predsednik, socijalista Fransoa Oland i poslanik Evropskog parlamenta Rafael Gliksman.

Oko 49 odsto levičarskih glasača podržalo bi Melanšona, 43 odsto Olanda i 36 odsto Gliksmana, pokazuju rezultati ankete.

"Za Eduara Filipa, ova majska anketa je alarmantna i pokazuje da zaostaje za Bardelom u drugom krugu, i da je u dometu Melanšona", ocenio je direktor Odokse Gael Sliman.