Kako se navodi u saopštenju policije, sumnja se da su Laković i Mučalica počinili krivično delo na način što su Milošu Medenici pružili pomoć i logistiku u skrivanju, kako bi bio nedostupan organima za sprovođenje zakona, nakon što je prekršio meru nadzora, te nakon što mu je postupajuća sudija odredila pritvor 28.01.2026. godine.

"U policijsko – tužilačkim aktivnostima, koje su sprovedene sinhronizovano i koordinisano, na osnovu do sada prikupljenih činjenica egzistiraju dokazi koji ukazuju na osnove sumnje da su navedena dva lica izvršila krivično delo koje im se krivičnom prijavom stavlja na teret", ističe se u saopštenju UP.

Iz policije dodaju da će S.L. i N.M., uz krivičnu prijavu, biti privedeni državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, pišu Vijesti.

"Policija nastavlja sa aktivnostima na pronalasku, lociranju i lišenju slobode odbeglog Miloša Medenice, na nacionalnom i na međunarodnom nivou", dodaju iz policije.

NCB Interpol Podgorica je, podsećamo, 29.01.2026. godine, raspisao međunarodnu poternicu za Milošem Medenicom.

Miloš Medenica je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen na kaznu zatvora u trajanju od deset godina i dva meseca", navodi se u saopštenju.