Ova nesvakidašnja situacija brzo je privukla pažnju javnosti i postala zanimljiva vest na društvenim mrežama.

Vlasnik farme, Kevin Mekvej iz Dumbarton, objasnio je da se incident dogodio dok je bio odsutan. On je u tom trenutku boravio u Bishopton sa drugim životinjama, kada je lama po imenu Noa odlučila da „istraži svet van farme“.

Prema njegovim rečima, jedna kapija ostala je otvorena, ali to nije bio jedini razlog bekstva. Noa je, kako kaže, uspeo da preskoči ogradu visoku oko dva metra, što nije neuobičajeno za ove životinje.

„Lame mogu da skoče i do dva metra, tako da mu to nije bio problem“, izjavio je Mekvej za BBC.

Noa ipak nije bio sam u avanturi. Dve patuljaste koze, Peni i Tapens, koje su njegove nerazdvojne „prijateljice“, krenule su za njim. Kako navodi vlasnik, verovatno su pronašle otvor ili rupu kroz koju su uspele da izađu sa imanja.

Trojac je ubrzo stigao do autoputa A82, gde su ih prolaznici snimili kako stoje na putu i usporavaju saobraćaj. Vozači su bili zatečeni prizorom, ali na sreću nije bilo povređenih niti većih incidenata.

Nakon što je obavešten, Mekvej je brzo stigao na lice mesta i uspeo da smiri životinje. Kako kaže, dovoljno je bilo da ih pozove i privuče hranom.

„To je kao sa velikim psom – samo protresete kantu sa hranom i odmah dođe“, objasnio je.

Na kraju, lama i koze su bezbedno vraćene na farmu, a situacija je završena bez posledica. Ovaj događaj još jednom pokazuje koliko nepredvidivo ponašanje životinja može dovesti do neobičnih scena, ali i koliko je važno obezbediti farme i ograde.