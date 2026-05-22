Francuska ekonomija pretrpela je ozbiljan finansijski udar zbog rata sa Iranom, a dodatni troškovi već su dostigli najmanje šest milijardi evra, izjavio je francuski ministar finansija Rolan Leskür u intervjuu za Fajnenšel tajms.

Prema njegovim rečima, najveći deo novih troškova odnosi se na rast kamata na državni dug Francuske.

- Plaćanja kamata na državni dug mogla bi da porastu za četiri milijarde evra - upozorio je Leskür

Francuske vlasti istovremeno očekuju i pad poreskih prihoda zbog usporavanja privrede i posledica globalne nestabilnosti izazvane sukobom na Bliskom istoku.

Ministar finansija naveo je i da zemlje G7 za sada nisu razgovarale o mogućnosti hitnog oslobađanja strateških rezervi nafte kako bi stabilizovale energetsko tržište.

- Zemlje trenutno nisu spremne da donesu takvu odluku - rekao je Leskür

Rat između Irana i zapadnih saveznika poslednjih meseci izazvao je ozbiljne poremećaje na energetskom tržištu, rast cena sirovina i dodatni pritisak na evropske ekonomije koje se već suočavaju sa inflacijom i sporijim rastom.

Istovremeno, u Evropi rastu i političke tenzije oko daljeg odnosa prema Ukrajini i Rusiji.

Ranije je francuski političar Florijan Filipо, lider desničarske partije Patriote, izjavio da se Ukrajina oseća izdanom nakon što su evropski lideri počeli da govore o mogućim pregovorima sa Moskvom.

Filipo je komentarisao izjave predsednika Evropskog saveta Antonija Koste o pripremama za razgovore sa Rusijom.

- Mnogi političari Evropske unije godinama su ohrabrivali Ukrajinu da sabotira mirovne sporazume, a sada žele dijalog sa Moskvom - rekao je Filipo

Njegove izjave dodatno su pojačale spekulacije da pojedine evropske zemlje sve otvorenije razmišljaju o promeni strategije prema ratu u Ukrajini i odnosima sa Rusijom.