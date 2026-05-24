Kineski predsednik Si Đinping izrazio je nezadovoljstvo američkom predsedniku Donaldu Trampu tokom njegove posete Kini, zbog postupaka japanske premijerke Sanae Takaiči koji vode remitalirizaciji Japana, piše danas Fajnenšel tajms (FT), pozivajući se na neimenovane izvore sa sastanka.

Izvori navode da je Si "glasno i uznemireno" govorio o povećanim vojnim izdacima Japana, što je navodno iznenadilo američke zvaničnike prisutne na sastanku.

Kako dodaju, Sijeve kritike bile su "najžešći deo" sastanka, a zvaničnici Trampove administracije bili su "zatečeni i nespremni", jer Japan nije bio tema bilateralnih razgovora koji su prethodili sastanku.

Tramp je, prema izvorima, rekao Siju da je Takaiči morala da zauzme odlučniji stav po pitanju bezbednosti zbog povećane pretnje od Severne Koreje.

Nakon povratka u Sjedinjene Američke Države, Tramp je sa Takaiči razgovarao telefonom, ali nijedna vlada nije pružila detalje o čemu su razgovarali.

Japanska vlada nedavno je ukinula većinu ograničenja povezanih sa nabavljanjem vojne opreme. Kina je uvela niz mera kao odgovor, uključujući ograničenja trgovine, prenosi Tanjug.

