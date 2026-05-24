Njegova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Vašingtona i Teherana, dok istovremeno traju diplomatski pokušaji da se sukob zaustavi.

Pregled dana – 23. maj:

• Iran je, prema navodima visokog iranskog zvaničnika koji je razgovarao za Drop Sajt Njuz, preko regionalnih posrednika dostavio novi predlog za okončanje sukoba sa SAD.

• Pojavili su se navodi da bi Sjedinjene Američke Države i Iran do sutra popodne mogli da objave finalizaciju nacrta mirovnog sporazuma kojim bi se okončali sukobi na više frontova.

• Američki predsednik Donald Tramp navodno razmatra mogućnost novih vojnih udara na Iran već tokom vikenda.

• CBS News prenosi da administracija u Vašingtonu paralelno vodi diplomatske razgovore i priprema moguće nove vojne opcije.

• Među ključnim ljudima Iranske revolucionarne garde (IRGC) koji utiču na odluke Teherana nalazi se brigadni general Ahmad Vahidi, kojeg traži Interpol i koji se nalazi pod američkim sankcijama.

• Organizacija NetBlocks saopštila je da je pristup internetu u Iranu gotovo potpuno ograničen već više od 84 dana.



