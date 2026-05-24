Kivi je voće koje je prava nutritivna bomba koja može pomoći zdravlju srca i sistema za varenje.

Osim što je izuzetno ukusan, kivi je bogat vitaminima, mineralima i drugim hranljivim materijama.

Za razliku od drugog voća, poput jagoda i borovnica, teško je kupiti loš ili bezukusan kivi. Pored slatkog ukusa, ima niz zdravstvenih prednosti i poznat je kao jedno od najzdravijih voća. Poreklom iz Kine, ova voćka se gaji u raznim delovima sveta, a najveća proizvodnja je trenutno na Novom Zelandu. Kivi je nutritivno veoma bogat, a 100 grama kivija sadrži više od 80 procenata preporučene dnevne količine vitamina C. Vitamin C je važan za održavanje imuniteta, a takođe štiti ćelije od oksidativnog stresa, izveštava Healthline.

Kivi ima malo kalorija, sadrži malo proteina i masti, i veliku količinu vlakana, pa je odličan izbor za užinu.

Takođe sadrži brojna biljna jedinjenja sa antioksidativnim i antiinflamatornim dejstvom, poput karotenoida. Vitamin C, vitamin E i karotenoidi, kako je sugerisano pregledom čak 69 različitih studija, mogli bi imati zaštitni efekat protiv određenih bolesti, poput srčanih oboljenja. S obzirom na to da sadrži supstance sa antiinflamatornim dejstvom, poput kafeinske i hlorogenske kiseline, pozitivno utiče na zdravlje creva i ostatka tela. Određene studije su pokazale da ukupni antioksidativni kapacitet kivija može biti veći od kapaciteta mnogih popularnih voća, uključujući jabuke, grejpfrut i kruške.

Dakle, možda nije samo jedna jabuka dnevno ono što drži lekara kod kuće, već i dva kivija.