Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da pregovori njegove administracije sa Iranom napreduju "uredno i konstruktivno", ističući da Teheranu neće biti dozvoljeno da razvije ili nabavi nuklearno oružje.

U opširnoj izjavi na društvenoj mreži Truth Social Tramp je oštro kritikovao prethodni nuklearni sporazum sa Iranom (JCPOA), koji je postignut tokom mandata bivšeg predsednika Baraka Obame, nazvavši ga "jednim od najgorih sporazuma koje je Amerika ikada sklopila".

Prema njegovim rečima, sporazum iz Obamine ere predstavljao je "direktan put ka razvoju nuklearnog oružja u Iranu", dok je aktuelni proces pregovora, kako tvrdi, "upravo suprotan".

Tramp je naveo da je svojim predstavnicima poručio da ne žure sa postizanjem dogovora, ocenjujući da je "vreme na strani SAD". Dodao je da će blokada ostati na snazi dok sporazum ne bude postignut, sertifikovan i potpisan.

- Obe strane moraju da odvoje vreme i da to urade kako treba. Ne sme biti grešaka - poručio je Tramp.

Američki predsednik ocenio je i da odnosi Vašingtona i Teherana postaju "profesionalniji i produktivniji", ali je ponovio da Iran ne može da razvije nuklearno oružje.

Tramp se u izjavi zahvalio državama Bliskog istoka na podršci i saradnji, uz ocenu da bi regionalna saradnja mogla dodatno da bude ojačana širenjem Avramovog sporazuma.

On je čak nagovestio mogućnost da se i Iran jednog dana pridruži tom sporazumu.

- Ko zna, možda bi i Islamska Republika Iran želela da se pridruži - naveo je Tramp.