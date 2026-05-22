Administraciju američkog predsednika Donalda Trampa potresla je nova ostavka nakon što je Tulsi Gabard napustila funkciju direktorke Nacionalne obaveštajne službe.

Američki mediji prenose da je Gabardova poslednjih meseci bila pod velikim pritiskom unutar administracije, dok su odnosi sa Belom kućom postajali sve zategnutiji.

Njen odlazak praktično označava kraj burnog mandata tokom kojeg je, prema pisanju medija, često bila skrajnuta iz ključnih operacija nacionalne bezbednosti koje je vodila administracija Donalda Trampa.

Navodi se da nije bila uključena u pojedine važne akcije i odluke vezane za Venecuelu i Iran, što je dodatno pojačalo spekulacije o ozbiljnim sukobima unutar vrha američke vlasti.

Prema informacijama ljudi upoznatih sa situacijom, Gabardova je saradnicima rekla da funkciju napušta zbog teške porodične situacije.

Njenom suprugu Abrahamu Vilijamsu navodno je dijagnostikovan težak oblik raka.

Tulsi Gabard i Abraham Vilijams u braku su od 2015. godine.

Ostavka Gabardove dolazi u trenutku kada se administracija Donalda Trampa suočava sa sve većim političkim pritiscima i tenzijama u oblasti spoljne politike i nacionalne bezbednosti.

Američki mediji već spekulišu da bi njen odlazak mogao dodatno da oslabi unutrašnju stabilnost Trampovog kabineta.

Za sada iz Bele kuće nema zvaničnih detaljnijih komentara o njenoj ostavci niti o mogućem nasledniku na čelu Nacionalne obaveštajne službe.