"Država Srbija je upravo obaveštena da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u kompaniji NIS , do 6.juna," saopštila je ministarka Dubravka Đedović Handanović.

"Kao što smo više puta isticali, Vlada i organi države Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem nastavljaju i pregovore sa MOL-om u vezi sa ugovorom akcionara. Situacija je složena ali naš cilj i posao je da se nadje dugoročno rešenje i da zaštitimo interes države Srbije," navela je.