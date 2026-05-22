Ipak, stručnjaci upozoravaju da upravo među tim predmetima možda imate pravo malo bogatstvo.

Ono što je nekada važilo za zastarelu tehniku ili običan kućni predmet iz vremena SFRJ, danas se na svetskim sajtovima prodaje za ozbiljan novac.

Posebno su traženi retro predmeti, ex-YU elektronika, stare igračke i gramofonske ploče.

"Meblo" lampe postale kolekcionarski hit

Meblo lampe danas su među najtraženijim retro predmetima iz bivše Jugoslavije.

Njihov prepoznatljiv „Space Age“ dizajn iz šezdesetih i sedamdesetih godina danas obožavaju kolekcionari i dizajneri enterijera širom sveta.

Najviše se traže podne lampe sa svetlećim kuglama i modeli sa hromiranim detaljima, dok pojedini primerci na stranim sajtovima dostižu cenu i preko 1.500 evra.

Igračke iz Mehanotehnike danas vrede pravo malo bogatstvo

Mehanotehnika Izola bila je sinonim za detinjstvo generacija rođenih sedamdesetih i osamdesetih godina.

Danas kolekcionari posebno traže autiće na daljinsko upravljanje, makete vozova i stare mehaničke igračke.

Ako je igračka očuvana i još u originalnoj kutiji, njena vrednost može biti ogromna. Pojedini modeli na aukcijama dostižu i do 600 evra.

Kultni telefon "Iskra ETA 80"

Iskra telefon ETA 80 smatra se jednim od najpoznatijih industrijskih dizajna bivše Jugoslavije.

Telefon je dizajnirao Davorin Savnik, a njegova popularnost bila je tolika da je kasnije kopiran širom sveta.

Mnogi ne znaju da je ovaj model danas deo postavke Museum of Modern Art u New York City.

Posebno su cenjeni primerci u jarkim bojama poput crvene, narandžaste i žute, a očuvani modeli danas vrede od 100 do 250 evra.

Ex-Yu vinili postali opsesija stranih kolekcionara

Povratak gramofonskih ploča potpuno je promenio tržište stare muzike.

Prva izdanja ex-YU bendova danas posebno traže kolekcionari iz Japana, Amerike i Velike Britanije, naročito kada je reč o novom talasu, panku i roku osamdesetih godina.

Mnogi vinili koji su nekada skupljali prašinu danas vrede pravo malo bogatstvo.

Ljudi često nesvesno bacaju vredne stvari

Stručnjaci upozoravaju da mnogi prilikom sređivanja kuće nesvesno bacaju predmete koji danas imaju veliku kolekcionarsku vrednost.

Najviše se cene očuvani primerci sa originalnim delovima i fabričkom ambalažom, posebno ako su u pitanju retki modeli.

Zato mnogi savetuju da pre bacanja starih stvari iz vremena Jugoslavije prvo proverite njihovu vrednost na internetu.

Jer ono što vama deluje kao stara “skalamerija”, nekome drugom može biti pravi kolekcionarski dragulj.