Fotografije, snimci i TikTok objave maturanata danas u nekoliko sati obiđu internet, izazovu hiljade komentara i često prerastu u pravu javnu raspravu.

Maturske zabave postale su internet spektakl

Kupovina haljina, šminkanje, fotografisanje i dolazak na maturu mnogima bude nostalgiju i podsećaju na sopstvenu mladost.

Međutim, društvene mreže potpuno su promenile način na koji ljudi danas posmatraju maturske večeri.

Posebno TikTok postao je mesto gde potpuni stranci bez zadrške komentarišu:

izgled tinejdžera

haljine

šminku

frizure

fizički izgled

I upravo tu često nastaje problem.

Odrasli ljudi sve češće prelaze granicu

Posebno zabrinjava činjenica da najglasniji kritičari često nisu vršnjaci, već odrasli ljudi.

Komentari koji bi nekada ostali privatni danas se javno pišu ispod fotografija i snimaka tinejdžera, a mnogi prelaze granicu ukusa i prerastaju u otvoreno vređanje.

Internet je poslednjih godina preplavljen komentarima poput:

„Ovo nije haljina za maturu“

„Izgleda kao da ide u noćni klub“

„Treba joj steznik“

„To nije za njen tip tela“

Promenila se i estetika maturskih večeri

Današnje generacije maturanata često biraju potpuno drugačiji stil nego ranije.

Umesto raskošnih i klasičnih toaleta, mnogi se odlučuju za:

jednostavnije haljine

vintage stil

udobnije kombinacije

modernije krojeve

Zbog toga se na mrežama često pojavljuju komentari da neke kombinacije „više liče na autfit za branč nego za maturu“.

Ali upravo različit stil i individualnost čine modu zanimljivom.

Kritike često postaju mnogo ozbiljnije

Problem nije samo u modi.

Sve češće se dešava da komentari prerastu u:

javno ponižavanje

ismevanje izgleda

komentarisanje tela

vređanje mladih ljudi

Posebno je zabrinjavajuće što mnogi tinejdžeri tek formiraju samopouzdanje i odnos prema sopstvenom izgledu.

Društvene mreže pojačale pritisak na mlade

Kako navodi Cosmopolitan, mnogi tinejdžeri danas samo pokušavaju da učestvuju u digitalnom svetu koji su kreirale starije generacije, često nesvesni koliko ih brutalni komentari mogu povrediti.

Moda maturskih večeri menjala se decenijama i nastaviće da se menja.

Ali sve više ljudi smatra da vređanje tinejdžera zbog odeće i izgleda nikada ne bi smelo da postane normalno ponašanje na internetu.