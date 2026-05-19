Podsećamo, Sarajkić je i ranijom presudom Kantonalnog suda osuđen na 40 godina zatvora, a onda je Vrhovni sud FBiH poništio tu kaznu, piše Avaz.

Ubistvo se dogodilo 10. juna 2024. na Vilsonovom šetalištu usred dana.

Sarajkić je kobnog dana ispalio 16 hitaca prema Krši, od kojih ga je pogodilo 15. On je prema ranijim navodima Tužilaštva Kantona Sarajevo, fizički zadao udarce Krši, udarivši ga tri puta nogom u predelu glave i lica.

Takođe, prema navodima Tužilaštva, žrtva je bila živa u vreme nanošenja povreda. Sarajkić je imao iskustva u rukovanju s oružjem, s obzirom na to da je pre izvršenja krivičnog dela posećivao streljane, a ranije je navedeno i da je trgovao oružjem.