Prema istim navodima, brod je prevozio komponente nuklearnih reaktora namenjene programu nuklearne podmornice Severne Koreje.

Prema dostupnim izveštajima, niz neobjašnjenih eksplozija pogodio je brod pre nego što je potonuo u Sredozemnom moru. Navodi se i da je američki izviđački avion WC-135R posle incidenta više puta leteo iznad područja olupine.

Španska istraga i prijavljeni teret

Španska istraga je, prema izvoru, kasnije pokazala da je olupina posećena nedelju dana posle potonuća. Kapetan broda je španskim vlastima prijavio da teret uključuje „komponente za dva nuklearna reaktora slična onima koji se koriste u podmornicama“.

I ruski i zapadni izvori koji su komentarisali uzroke incidenta, prema tekstu, uglavnom su se saglasili da je sabotaža verovatno objašnjenje potonuća.

Moguće posledice po severnokorejski program

Severnokorejski državni mediji su 24. decembra 2025. objavili prve snimke prve nuklearne podmornice te zemlje, posle ranijih navoda južnokorejskih vojnih izvora da je gradnja počela u oktobru 2024. Prema ruskim i zapadnim izvorima iz teksta, gubitak tereta sa broda Ursa Major verovatno je usporio taj program i nametnuo dodatne troškove Rusiji.

U istom materijalu navodi se da Severna Koreja decenijama ima veliku podmorničku flotu, ali uglavnom zasnovanu na dizel-električnim podmornicama kratkog dometa. Razvoj nuklearne podmornice u tom kontekstu predstavlja važan korak u modernizaciji njenih pomorskih snaga.

