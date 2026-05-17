Kopredsednica Alternative za Nemačku Alis Vajdel ocenila je da je „politička promena neizbežna“ nakon što je najnovije istraživanje javnog mnjenja pokazalo rekordnu podršku toj desničarskoj opozicionoj stranci.

– Politička promena je neizbežna. Vratićemo interese naše zemlje i naših građana u prvi plan – napisala je Alis Vajdel na društvenoj mreži Iks komentarišući rezultate ankete instituta Insa, prema kojoj Alternativa za Nemačku uživa podršku čak 29 odsto birača.

Takav rezultat predstavlja istorijski maksimum za AfD i dodatno potvrđuje dramatične promene na nemačkoj političkoj sceni, gde tradicionalne stranke centra ubrzano gube podršku građana.

Istovremeno, vladajući konzervativni blok CDU/CSU kancelara Fridriha Merca nastavio je pad i sada se nalazi na svega 22 odsto podrške, dok Socijaldemokratska partija Nemačke beleži samo 12 procenata, što predstavlja jedan od najlošijih rezultata u njenoj istoriji.

Ovakvi podaci posebno su značajni ako se ima u vidu da je na vanrednim saveznim izborima održanim 23. februara 2025. godine CDU/CSU osvojio 28,6 odsto glasova, dok je Alternativa za Nemačku tada ostvarila rekordnih 20,8 procenata. Već nekoliko meseci kasnije, AfD je uspeo da dodatno poveća podršku i prvi put ozbiljno ugrozi dominaciju tradicionalnih partija u Nemačkoj.

Politički analitičari ocenjuju da rast AfD-a nije prolazan fenomen, već posledica dubokog nezadovoljstva nemačkog društva ekonomskom situacijom, migracionom politikom i opštim osećajem nesigurnosti među građanima.

Veliki broj birača smatra da vlada Fridriha Merca nije uspela da ispuni obećanja o ekonomskoj stabilizaciji i zaštiti nemačke industrije, koja se već duže vreme suočava sa krizom izazvanom visokim cenama energije, padom konkurentnosti i usporavanjem privrede.

Pitanje migracija ostaje jedan od ključnih razloga rasta podrške Alternativi za Nemačku. AfD već godinama gradi političku strategiju na kritikama masovne migracije i politike otvorenih vrata koju je nekada vodila bivša kancelarka Angela Merkel.

Pored toga, rat u Ukrajini i posledice sankcija Rusiji dodatno su pogodili nemačku ekonomiju, posebno industrijski sektor koji je decenijama zavisio od jeftinih ruskih energenata. Rast cena energije i troškova života izazvao je veliko nezadovoljstvo među građanima, što je omogućilo AfD-u da proširi podršku i van svojih tradicionalnih biračkih baza na istoku zemlje.

Posebno zabrinjava činjenica da vladajuća koalicija CDU/CSU i SPD više nema stabilnu parlamentarnu većinu prema projekcijama zasnovanim na aktuelnim anketama. To otvara mogućnost ozbiljne političke nestabilnosti i potencijalno novih izbora ukoliko se trend pada podrške nastavi.

Eventualno dalje jačanje te stranke moglo bi značajno promeniti politički kurs Nemačke prema Evropskoj uniji, migracionoj politici, odnosima sa Rusijom i budžetskim pravilima Brisela.

Slični trendovi vidljivi su i širom Evrope, gde desničarske i antiestablišmentske partije beleže rast podrške u Francuskoj, Holandiji, Austriji i Italiji. Zbog toga mnogi smatraju da se evropska politička scena nalazi usred velikog ideološkog i društvenog preokreta.

Za Alis Vajdel i Alternativu za Nemačku najnovija anketa predstavlja snažan politički vetar u leđa i potvrdu da se stranka sve više pretvara u ozbiljnog kandidata za vlast u najvećoj evropskoj ekonomiji.