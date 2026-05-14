Službenici Odeljenja bezbednosti Tivat su jutros, u roku kraćem od dva sata, rasvetlili događaj paljenja vozila na jednoj plaži u Tivtu i identifikovali albanskog državljanina S.P. (32) osumnjičenog da je zapalio svoje vozilo, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Navode da je policiji jutros oko 3.40 sati, od strane službenika Službe zaštite i spašavanja Tivat prijavljeno da je na plaži Kalardovo došlo do požara na putničkom motornom vozilu.

"Na lice mesta odmah su upućeni policijski službenici radi vršenja uviđaja, koji su zatekli putničko motorno vozilo marke „Fiat“, na kojem je usled dejstva požara nastupila totalna materijalna šteta. Povodom navedenog događaja preduzet je niz kriminalističkih i operativno-taktičkih mera i radnji u cilju njegovog rasvetljavanja, imajući u vidu postojanje osnova sumnje da je nepoznato lice, upotrebom podesnog sredstva – ubrzivača požara – izazvalo požar na vozilu", pojašnjeno je iz policije.

Kažu da su ga našli u stanu.

"Daljom kriminalističkom obradom, kao i analizom obezbeđenih materijalnih i personalnih dokaza, utvrđeno je da je imenovani, kako se sumnja, zapalio sopstveno vozilo.Takođe, S.P. je podvrgnut lekarskom pregledu, kojom prilikom mu je od strane lekara konstatovana povreda desne šake u vidu opekotine. Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji će se naknadno izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji dela", navedeno je u saopštenju.